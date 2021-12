De 23 mil a 1,8 milhão de reais: Saiba quanto é o salário dos famosos

O "Observatório da TV" divulgou informações sobre os salários de diversos famosos. E um dos funcionários mais caros da TV Globo é William Bonner, que teria desistido da aposentadoria e renovou com a Globo até 2025. De acordo com o Observatório da TV, o apresentador embolsa R$ 900 mil. Já segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal IG, os vencimentos do jornalista chegam a R$ 1,8 milhão por mês.

Renata Vasconcellos também assinou a prorrogação de seu contrato. Segundo o Observatório da TV, ela recebe R$ 400 mil mensais. A diferença de valores entres os parceiros de programa chegou a criar um burburinho nas redes sociais e muitos usuários criticaram a Globo.

Ana Maria Braga, Galvão Bueno e Luciano Huck também recebem valores altos Em setembro deste ano, a loira do Mais Você renovou o seu contrato e se tornou a apresentadora mais bem paga da casa. Segundo o Observatório da TV, ela embolsa R$ 1,8 milhão por mês.

Luciano Huck desconversou, mas foi especulado, em setembro deste ano, que ele recebia R$ 3,5 milhões mensais. Quanto questionado sobre o valor, o marido de Angélica criticou a especulação.

André Marques também participou da dança das cadeiras ocasionado pela saída de Leifert. Do No Limite, ele partiu para o The Voice. Com a mudança, ele passou a receber R$ 120 mil por mês.

O novo contratado da emissora global, Marcos Mion vai receber R$ 400 mil por mês. O apresentador do Caldeirão virou notícia após aparecer com uma “chinela” nada básica.

Após sair do BBB, Gil do Vigor passou a participar do Papo de Segunda, do GNT, que também faz parte do Grupo Globo. Ele recebe R$ 23 mil por mês para participar da atração. Já Erika Schneider fez o caminho contrário do economista. Ela saiu da emissora para entrar em A Fazenda 13. A ex-bailarina do Faustão ganhava R$ 1.900, entre outros benefícios.

Ainda falando em reality show, os famosos do The Masked Singer Brasil, que terminou em outubro, rendia R$ 10 mil mensais para os famosos que participaram da atração. Já Priscilla Alcântara, vencedora do reality, embolsou R$ 150 mil.