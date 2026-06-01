Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Saiba o que aconteceu no último episódio da série Euphoria

Estadão Conteúdo

Euphoria chegou ao fim. O episódio final da terceira e última temporada da série foi exibido pela HBO neste domingo, 31, selando o destino de seus personagens.

Abaixo, saiba quais foram os principais desfechos da trama. Mas atenção: há spoilers. Não leia se não quiser saber o que acontece

Rue escapa da propriedade de Laurie, mas morre

Rue (Zendaya) encontra seu fim. A protagonista, traída por Faye após o fim do sétimo episódio, consegue escapar do rancho de Laurie, mas não sobrevive por muito tempo. Alamo, já sabendo de sua colaboração com a DEA, a agência antidrogas americana, oferece a ela um frasco de analgésicos contaminados com fentanil. Sem saber, a jovem toma um comprimido.

Mais tarde, na casa de Ali (Colman Domingo), Rue tem um delírio, no qual vê uma notícia sobre a fuga de Fezco (Angus Cloud) da prisão e sai em busca do amigo. Ela corre pelo bairro onde os dois moravam e vai parar em sua antiga casa, onde reencontra sua mãe. Logo a série deixa claro que tudo é uma fantasia, e que Rue está morrendo. Ali encontra o corpo dela pela manhã, e testa os comprimidos para a presença de fentanil, com um resultado positivo.

A vingança de Ali e sua homenagem a Rue

Um tempo depois da morte de Rue, Ali vai ao clube de Alamo, armado. Ele chama pelo vilão, que aparece e logo usa Maddy (Alexa Demie) como escudo humano. Alamo propõe duelo: uma das dançarinas, Kitty (Anna Van Patten), vai rolar uma garrafa de champanhe pelo balcão e, quando ela atingir o chão, os homens podem sacar as armas. Alamo viola os termos do acordo e puxa o gatilho contra Ali antes de a garrafa cair. A arma, no entanto, não está carregada. Alamo olha para seu parceiro Bishop (Darrell Britt-Gibson), percebendo que foi ele quem tirou as balas, e começa a dizer "te vejo no inferno, seu filho da p***" antes de ser atingido por Ali e morrer.

Alguns dias mais tarde, Ali presta uma homenagem a Rue indo até a fazenda da família que a hospedou no Texas. Ele diz que é pai da jovem e que ela está "em um lugar melhor". Acolhido, ele reza com a família antes de uma refeição, pedindo por todos os enlutados, e tem uma visão de Rue sentada à sua frente.

Cassie

Cassie (Sydney Sweeney) vai seguir investindo no OnlyFans com Maddy - agora, ela pretende usar a mansão em que ela e Nate (Jacob Elordi) moravam como uma casa para outras criadoras de conteúdo, ganhando uma comissão. Em uma conversa com Lexie (Maude Apatow), descobrimos que Nate foi dado como desaparecido, e que Cassie não revelou a verdade sobre sua morte.

Maddy

A personagem estava em dívida com Alamo, e ele deu a entender que gostaria de ter um filho com ela para "viver o sonho americano". Com a morte dele, no entanto, ela fica livre para seguir sua carreira de empresária sem amarras.

Lexie

A personagem se arrepende de como foi sua última conversa com Rue, e diz que está lendo a Bíblia que a amiga deixou em sua casa. Ela ainda recusa uma proposta de Cassie para trabalhar como roteirista para o projeto no OnlyFans.

Jules

Jules tem apenas uma cena, sem falas, na qual está pintando um quadro de Rue. Ela aparenta ainda estar no apartamento de seu sugar daddy.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES

EUPHORIA

3ª TEMPORADA

FIM
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Ator de Barcarena integra série da Netflix sobre a conquista do tricampeonato mundial do Brasil

Samuel Vasconcelos interpreta Luis Rubiños, goleiro da Seleção Peruana, em episódio que recria confronto das quartas de final do Mundial do México

01.06.26 18h03

ARTE

Artistas paraenses expõem obras inspiradas na Amazônia em mostra em Los Angeles

O evento internacional destaca o impacto social da iniciativa voltada para a ampliação do acesso à leitura em comunidades ribeirinhas com obras das paraenses Renata Segtowick e Mama Quilla

01.06.26 15h06

música

Joelma é confirmada no Rock in Rio 2026 e convida Viviane Batidão para o Palco Sunset

A dupla se apresenta no mesmo dia em que o Palco Mundo recebe Ivete Sangalo, Halsey e Lola Young, consolidando um domingo de forte presença feminina

01.06.26 13h47

SAÚDE

Em leito hospitalar, cantor Chrigor grava vídeo após episódios de hemorragia digestiva

Esta é a terceira internação do artista em menos de um ano

01.06.26 10h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESAFINARAM?

Alcione revela o que causou a falha na execução do hino nacional com Belo; saiba o motivo

A apresentação dos artistas gerou muitas piadas nas mídias sociais e algumas pessoas relataram que os cantores "deixaram o samba morrer"

01.06.26 15h10

CONTEÙDO +18

Ex-BBB grava cena de sexo com 'Novinho' e web reage: 'Em choque'

O criador de conteúdo +18 iniciou no ramo de vídeos adultos em agosto de 2024

01.06.26 17h02

CELEBRIDADES

Virginia celebra vitória da Seleção, mas é provocada por torcedores no Maracanã

Durante a partida, ela foi flagrada comemorando o primeiro gol do Brasil, marcado por Vinícius Júnior, seu ex-namorado

01.06.26 8h25

SAÚDE

Após vídeo sob efeito de anestesia, Ana Castela acalma fãs e explica internação

A cantora abre o jogo sobre o adiamento de cirurgia estética nas orelhas devido aos compromissos profissionais. Confira as declarações da cantora

01.06.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda