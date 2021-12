Saiba como acessar sua retrospectiva musical de 2021 no Spotify

Nesta quarta-feira (1º), o Spotify liberou a retrospectiva de 2021 de quem usa o app de música e podcasts. Agora, os usuários terão acesso às músicas e artistas mais ouvidos no ano. Além de tudo isso, a ferramenta mostra quantos minutos a pessoa ficou no aplicativo, seus gêneros favoritos e possibilita o compartilhamento dos resultados nas redes sociais. As informações são do Metrópoles.

A novidade é que este ano, como presente aos principais fãs, a plataforma também anunciou a inclusão de vídeos de cantores e bandas em agradecimento. Os escolhidos irão assistir clipes nas playlists “Your Top Songs 2021” e “Your Artists Revealed”, que serão reproduzidos antes da música.

O Spotify irá gerar, além dos rankings, uma playlist personalizada com os hits mais ouvidos pelo usuário no ano e uma lista com sons que não entraram no radar do ouvinte no app. Da mesma maneira que no ano passado, podcasts e programas de áudio também aparecem na retrospectiva.

Para fazer o “Spotify Wrapped de 2021” e ver a retrospectiva do ano, basta fazer login no app. A sessão para conferir a retrospectiva deve aparecer na tela inicial. Caso isso não ocorra, é necessário ir até a aba Buscar e procurar pelo card, digitando “Retrospectiva 2021” na área de pesquisa.