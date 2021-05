Saiba as causas da morte de Mc Kevin apontadas por laudo pericial

O laudo da causa da morte de Kevin Bueno, o Mc Kevin, assinado pelo legista Leonardo Huber Tauil, aponta traumatismo craniano e hemorragia cerebral. Além, de lesões no tórax, nos pulmões e na face. Kevin morreu no domingo, ao cair do quinto andar de um hotel onde estava hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o médico legista Julio Cury que avaliou o laudo, "ele bateu com a cabeça e deve ter tido fratura na base do crânio. Também bateu com o tórax e com o abdômen, pois há hemorragia intracraniana, hemorragia torácica e hemorragia abdominal por ação contundente, que foi a queda. Só a queda justifica todas essas lesões, mas ele pode ter batido em outros locais antes, pois é muito comum que, nesses casos, a pessoa tente se segurar e venha batendo nas sacadas provocando lesões".

As informações foram apresetandas no laudo do exame de necropsia, que foi concluído nesta terça-feira, pelo Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto.