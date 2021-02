Sabrina Sato posta foto de ensaio seminu em sambódromo vazio: 'Vem com tudo, Carnaval 2022'

Sabrina Sato já havia se manifestado nas redes sociais lamentando o cancelamento do carnaval este ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Após 18 anos desfilando na avenida do sambódromo, a apresentadora afirmou sentir saudade da ‘pista que sempre estava tomada em festa,brilho, cor, gente’, e que se sente totalmente vazia e silenciosa.

Para matar a falta de estar desfilando pelas escolas de samba, Sato realizou um ensaio fotográfico no sambódromo do Anhembi com o local totalmente vazio. Ela apareceu sensualizando usando um biquíni de strass de brilhos confirmando presença no próximo carnaval, em 2022.

"Já ansiosa por esse Anhembi lotado de amor... Vem com tudo, Carnaval 2022!", declarou, em uma publicação feita ontem (14) no Instagram.

No registro, Sabrina exibe um corpão definido e muitas curvas sensuais. A foto ganhou vários comentários dos internautas. “Arrepiei aqui. Você é a rainha”, elogiou uma fã. “Gente! Não é possível! Muito perfeita”, disse a outra”.