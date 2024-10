S.I.D. lança 'Viking Style', EP com 5 músicas, neste sábado (1º)

O EP 'Viking Style', com cinco músicas do produtor paraense de música eletrônica Sidney Filho (S.I.D.), chega às plataformas digitais neste sábado, dia 1º de novembro, para criar todo um clima de (re)começo de jornada neste final de 2024 e bem perto de 2025. Como sugere o título do EP, o tom desbravador dos Vikings se une à vontade de muita gente de conhecer novos horizontes, em especial sonoros. E isso fica claro na composição das músicas de S.I.D. e a produção de Celso Rangel.

S.I.D. repassa que "Viking Style" traz canções mais intensas, indo do dubstep passando por beats mais introspectivos e com uma temática oitentista da retrowave. "As músicas foram feitas com aplicativos de celular e este aspecto é um dos pontos mais interessantes. Em um processo conhecido 'Faça Você Mesmo!'(Do It Yourself) que ficou com o Punk Rock. Entre as músicas compostas, podem ser destacadas: 'Retrowave', 'Orrow' e 'Dance in the Dark' ", adianta S.I.D.

S.I.D. embarca em 'Viking Style', o mais novo EP dele, a partir de 1º de novembro nas plataformas digitais de música (Foto: Divulgação).

Os três trabalhos musicais anteriores dele foram lançados pelo selo 4 Side Music, diretamente de Portugal, e produzidos por Celso Rangel. As músicas de S.I.D. já tocaram em programas de webradios de alguns países da Europa (Alemanha e Inglaterra) e também no Japão, na Ásia. Podem também ser encontrados em todas as plataformas de streaming de música.

Sobre o processo de composição das músicas, S.I.D. destaca que ele se fundamenta de forma bem original. "No princípio profetizado pelo mestre Chico Science: 'Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso mais delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos".

Nesse processo, S.I.D. não para de trabalhar, ou seja, de pesquisar novas sonoridades, novos horizontes como um verdadeiro Viking. E ele interage com outros produtores, artistas e bandas do Brasil e do exterior. Sempre seguindo o dito pelo saudoso cantor e compositor pernambucano, que morreu precocemente aos 30 anos de idade em 1997, vítima de um acidente de carro, S.I.D. tem agora um foco para 2025, a partir do novo EP: "Tocar na Europa!". Como um verdadeiro Viking a bordo do seu sonho de conquistas.