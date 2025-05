Russell Crowe conta por que recusou oferta de US$ 100 milhões para fazer 'O Senhor dos Anéis'

Russell Crowe revelou ter recusado um dos papéis mais importantes do universo nerd como Aragorn, em O Senhor dos Anéis. "Tive a sensação de que quem tomou a decisão de me contratar foi o estúdio, não o diretor do filme", contou ele, à GQ britânica, durante uma entrevista em que responde comentários de internautas.

O papel lhe renderia cerca de US$ 100 milhões (algo como R$ 566 milhões na cotação atual).

Segundo ele, a decisão de não aceitar veio após uma conversa com o diretor do longa, Peter Jackson. "Eu falei com o Peter Jackson no telefone e ele não estava dizendo as coisas que diretores normalmente te dizem quando estão tentando te atrair para um projeto", comentou. "Eu meio que tive a sensação de que ele já tinha outra pessoa em mente para fazer o papel. Dizer 'sim' iria, na verdade, atrapalhar."

Em 2001, quando o primeiro filme da trilogia de J. R. R. Tolkien saiu, Crowe já tinha atraído alguns olhares no papel de Máximus Decimus Meridius em Gladiador, lançado no ano anterior. "Ele tinha outros planos, então eu deixei por isso mesmo", finalizou, na entrevista.

O ator é reconhecido por filmes como O Exorcista do Papa, Zona de Risco, O Gladiador e Fúria Incontrolável.

Quem ficou com o papel recusado por Russell Crowe?

O personagem Aragorn foi interpretado, na trilogia de O Senhor dos Anéis, por Viggo Mortensen.

O ator dinamarquês também é conhecido por outras obras como Green Book e Capitão Fantástico.