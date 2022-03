Rosa Cor apresenta o show 'Canto Pra Elas' no Espaço Cultural Apoena

Enaltecer a história de luta e de conquista das mulheres é um dos principais objetivos do show “Canto Pra Elas” da cantora paraense Rosa Cor. O espetáculo nasceu de um projeto da cantora, consolidado em parceria com o Conselho Estadual da Condição Feminina. O show ocorre nesta terça, a partir das 21h no Espaço Cultural Apoena, em Belém.

“Costumo dizer que tenho a sorte de ter dois ofícios: cantora e advogada. Militando na área de direitos humanos no estado do Pará, desde de meu estágio acadêmico. E sempre aliei estes ofícios. Além das apresentações em bares, teatros e afins, também fiz e faço várias apresentações musicais em eventos ligados à temática de DH”, afirmou.

O show “Canto Pra Elas” existe desde 2009. “No início, esse show foi apresentado em vários espaços, apresentado às mulheres. Inclusive em um espaço penal feminino. De lá para cá, permanecemos fazendo apresentações com esta proposta, aliando música e direitos humanos das mulheres. Inclusive, minha última apresentação, antes do período pandêmico, foi em 08 de março de 2020. Então é ótimo representá-lo neste ano, ainda em pandemia, com todos os cuidados sanitários recomendados, sempre com o objetivo de reafirmar lutas e conquistas, mas, também de celebrar com outras mulheres, através de um abraço musical”, concluiu a cantora.

Rosa iniciou sua carreira musical dentro de sua militância nos Direitos Humanos, tendo participado de vários eventos ligados ao tema. Ao cantar, a cantora imprime uma interpretação sempre muito particular. Possui um timbre extremamente marcante e potente, uma voz forte, imponente e vibrante. A artista busca transmitir com o seu canto sua forte crença no poder da música e na capacidade que a mesma tem de emancipar a sociedade humana. Após 20 anos de experiência na música, a cantora também prepara seu primeiro disco autoral denominado “Rosa Cor”.

Agende-se

Show "Canto Pra Elas" de Rosa Cor

Data: 08/03

Hora: 21h

Local: Espaço Cultural Apoena (Avenida Duque de Caxias 450 altos, esquina com a Travessa Antônio Baena)

Mais informações: (91) 9 98213-6071 / 99158-0829

Ingressos: R$10.