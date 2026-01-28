Ronnie Von diz que saída da RedeTV! foi decisão do coração: 'É hora de mudar'

Após anunciar sua saída da RedeTV!, Ronnie Von detalhou os motivos que o levaram a encerrar o vínculo com a emissora. Em entrevista ao Estadão, o apresentador deixou claro que a decisão foi menos estratégica e mais emocional, uma escolha guiada pelo que já não reverberava da mesma forma dentro dele.

"No momento em que você sente que não está mais chegando no seu coração aquilo que você estava acostumado a fazer, você muda", afirmou.

Ronnie também destacou o impacto da dispensa de sua equipe, ponto que pesou diretamente em sua decisão. "Eu sou assim, eu gosto de pessoas, e a minha equipe estava sendo dispensada. A minha ligação de afetividade com quem trabalha comigo é muito forte. Eles viram parentes, viram a minha família", disse. Segundo ele, o trabalho sempre esteve profundamente ligado às relações humanas construídas ao longo do caminho.

Diante da impossibilidade de manter esse núcleo reunido, o apresentador concluiu que permanecer já não fazia sentido. "No momento em que eu não posso tê-los todos juntos de novo, é melhor que eu siga outro caminho", completou, sinalizando que a saída foi também um gesto de coerência com seus valores pessoais.

Apesar do desligamento, o apresentador reforçou que não se trata de uma despedida da comunicação. Pelo contrário, ele segue motivado e aberto ao futuro. "Eu vou continuar sonhando, vou continuar seguindo o meu caminho nessa estrada da comunicação que eu escolhi e que faço com o maior amor do mundo", afirmou.

Com mais de seis décadas de carreira, Ronnie transforma o fim de mais um capítulo em reafirmação de propósito, mostrando que, para ele, comunicação sempre foi, antes de tudo, afeto.