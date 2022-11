Rolando Boldrin é velado nesta quinta-feira (10) na Assembleia do Estado de São Paulo (Alesp)

Uma das maiores perdas para a cultura popular brasileira, o corpo do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, é velado nesta quinta-feira (10) no Hall Monumental da Assembleia Legislativa (Alesp), na Zona Sul da capital paulista. O velório iniciou às 8h.

O público que acompanhou por décadas o trabalho do comunicador e multiartista poderá dar o adeus a Boldrin até as 15h desta quinta-feira. O sepultamento ocorrerá no cemitério Gethsêmani Morumbi, na Zona Oeste da capital, às 17h.

Rolando Boldrin morreu aos 86 anos, após 60 anos de carreira na TV. Depois de trabalhar em emissoras como a TV Tupi e a TV Globo, comandou por 17 anos o programa Sr. Brasil na TV Cultura.

Em nota a TV Cultura, afirmou que Rolando Boldrin tirou o “Brasil da gaveta”. “Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros e era circundado por imagens dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada, e que já viajaram, muitos deles 'fora do combinado', conforme costumava dizer Rolando", diz nota da emissora.