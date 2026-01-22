Capa Jornal Amazônia
Roger Waters diz que teme ser morto por opiniões contrárias a Trump

Estadão Conteúdo

Roger Waters, 82 anos, fundador do Pink Floyd comentou em recente entrevista que teme ser morto por conta de suas opiniões políticas contrárias ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

"Ele poderia mandar homens mascarados atirarem na minha cabeça através da janela do meu carro, como faz com quem discorda dele", disse o cantor ao jornalista britânico Piers Morgan ao ser questionado sobre as chances de deixar os Estados Unidos.

Roger, que tem um posicionamento político alinhado à esquerda, deixando isso claro em seus shows, também criticou Trump. "Ele é obviamente muito mau, mas agora além de ser muito mau, ele também é demente. Ele sempre foi um verdadeiro canalha. Tudo o que ele já fez é horrível em todos os sentidos", disse o músico.

"Você pode pensar que Donald Trump é um cara legal, Maga movimento Make America Great Again, toda essa baboseira, mas ele não acredita em nada disso", disse.

Defensor da causa palestina, há anos Waters critica os atos cometidos pelo governo israelense e recebeu acusações de antissemitismo.

No Brasil, durante um show em Brasília, em 2018, o músico fez um protesto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A última vez que Waters esteve no Brasil foi em 2023 na turnê This Is Not a Drill.

