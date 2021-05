Rodrigo Sant'anna é internado em hospital do Rio com covid

O humorista Rodrigo Sant'Anna está internado em um hospital do Rio de Janeiro depois de ter sido diagnosticado com covid-19. O resultado do exame que confirmou a infecção pelo coronavírus saiu no último dia 20, mas, de acordo com o marido do humorista, o roteirista Junior Figueiredo, Rodrigo está bem e a medida só foi tomada por uma questão de precaução.

"Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, no mais tardar amanhã, terá alta. Ficou internado por precaução. Foi recente, no dia em que saiu a nota mesmo", explicou ele em declaração dada à revista Quem neste sábado (29).

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, também publicou uma nota sobre o assunto, informando que o ator, de 40 anos, não está fazendo uso de respirador e mantém um quadro clínico estável.