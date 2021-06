Rodrigo Hilbert compartilha intimidade e Fernanda Lima aparece com chupeta na boca

Para comemorar o dia dos namorados, Rodrigo Hilbert compartilhou um momento íntimo com a esposa, a apresentadora Fernanda Lima. No Instagram, o modelo postou foto da esposa com uma chupeta na boca enquanto estava deitada ao lado do amado.

O casal, super querido dos fãs, está envolvido também é projetos profissionais, como programa de TV no Multishow.