Rodrigo Faro revela sonho com o irmão antes do acidente

Rodrigo Faro, apresentador da RecordTV, usou suas redes sociais no último sábado (27) para conversar com seus fãs e seguidores, sobre o grave acidente envolvendo seu irmão, Danilo Faro. O artista revelou que sonhou com o irmão antes do acontecido. Através do Instagram, o titular do ‘Hora do Faro’, contou que havia recebido um telefonema do irmão enquanto dormia, por volta de 2h18 da madrugada.

“Acordei um minuto depois, assustado e com o coração batendo forte no peito, acelerado. Liguei pra ele das 2h19 às 3h e ele não me atendeu”, contou ele. “Com a graça de Deus e de pessoas incríveis, ele está bem, se recuperando e grato por ter nascido de novo…Te amo, meu irmão amado”, finalizou o apresentador, em tom de gratidão e emoção.