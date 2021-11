Rodolffo estaria tendo romance com a atriz Ana Clara Sena

A influenciadora digital e atriz Ana Clara Sena está sendo apontada como o novo affair de Rodolffo, da dupla com Israel e ex-BBB21. Fontes da coluna Leo Dias garantem que eles estão juntos desde meados de 2020, mas resolveram manter em sigilo a relação.

O casal foi visto junto na festa de Neymar, que aconteceu na última sexta-feira (12), em sua mansão em Alphaville, São Paulo, com show, inclusive, de Pedro Sampaio. O evento durou até às 6h do sábado.

Uma das fontes conta que Ana Clara chegou a marcar o cantor sertanejo em uma postagem no Instagram, mas logo depois decidiu apagar.

Barraco com ex-BBB

No final de setembro, a atriz Ana Clara Sena usou o perfil no Instagram para denunciar que levou um tapa na cara da ex-BBB Mayla Araújo, irmã gêmea de Emilly Araújo, campeã do BBB17. O caso aconteceu durante a inauguração de uma boate em São Paulo, na noite do dia 28.