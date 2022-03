Rock das Manas apresenta Mana Josy e outras atrações femininas na Praça da República

No domingo, 13, acontece a primeira edição do festival Rocka das Manas, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel). O evento é organizado por mulheres e visa dar visibilidade a artistas do gênero feminino. A programação acontecerá das 9 às 15h.

A programação vai apresentar o grupo de dança Belém Mairi com a rapper Mana Josy, além de shows com Vozes de Fulô, Associação Cultural e Esportiva de Negros, Negras e Afrodescendentes na Amazônia (Acena) e o festival encerra com o Coletivo Cidade Tambor. O festival também contará com uma feira de artesanato de mulheres pretas e LGBTQIA+

“É importante incentivar a produção dessas mulheres, fortalecer o trabalho delas e dar visibilidade para que todas nós consigamos construir uma outra cultura de valorização da produção cultural feminina, de conhecimento. O Rock das Manas foi criado justamente para isso: valorizar a produção cultural das mulheres no município de Belém", declara a coordenadora da Mulher de Belém, Lívia Noronha.