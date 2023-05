Rivalidade pop: Tina Turner planejou 'o maior funeral' para ofuscar velório de Aretha Franklin

A morte de Tina Turner, 83, na última quarta-feira (24), fez com que uma antiga reportagem viasse à tona envolvendo a rivalidade entre a “rainha do rock” e Aretha Franklin, também considerada “rainha”, mas do soul. Como revelou o RadarOnline, em 2018, Tina tinha pretensão de transformar o seu velório no "maior funeral da história da cultura pop". O motivo? A rockeira não aceitaria ser ofuscada por Aretha, sua rival desde os anos 1970.

Isso porque Turner já preparava seu velório desde 2016, quando foi diagnosticada com um câncer no intestino. Quando faleceu, em agosto de 2018, Aretha teve um funeral orçado em 300 mil dólares, com as presenças de Ariana Grande, Stevie Wonder, Jennifer Hudson e Bill Clinton.

Em contrapartida, Tina já teria escolhido “um guarda-roupas de grife para ela usar no caixão, um carro funerário personalizado, uma série de artistas de primeira linha e um túmulo incrível que vai ofuscar o de Aretha", disse um fonte do tabloide americano, em 2018.

No entanto, Tina parece ter mudado de ideia ao longo dos últimos anos. De acordo com o The Sun, o funeral da cantora será reservado para amigos próximos e familiares.

Rivalidade

A rivalidade entre dois dos maiores ícones da black music teria começado em 1970, quando surgiu o boato de que o então marido de Tina, Ike Turner, e Aretha seriam amantes. O relacionamento, inclusive, teria continuado até meados dos anos 1980, após o divórcio definitivo com Tina.

Um dos últimos casos públicos ocorreu no Grammy 2008. Na ocasião, Beyoncé se apresentou com Tina e referiu-se a ela como "a rainha". Aretha não ficou nada satisfeita com a menção e reivindicou o título para ela. Tina não se calou e respondeu a rival à altura.

"Aretha sempre foi assim. Sempre aceitamos isso dela. Ela é a rainha do soul e eu sou a rainha do rock 'n' roll. Havia tantos reis e rainhas lá naquela noite. Seu ego deve ser tão grande para pensar que ela era a única. As rainhas são assim", debochou.