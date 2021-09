Ritcheli Rodrigues faz mistura musical em show acústico neste final de semana

O cantor Ritcheli Rodrigues traz uma mistura de pop rock e MPB neste final de semana, em Belém. O artista se apresenta com show acústico nesta sexta-feira (17), às 00h, no Rusty Driver; no sábado (18), às 19h30, no Cosanostra Pub; e no domingo (19), às 14h, no Rusty na Ilha. As apresentações prometem agradar todos os públicos.

No repertório da apresentação, estão canções nacionais e internacionais como “Anjos”, do Rappa; “Blowin' in the Wind”, do Bob Dylan; e “Just like heaven”, do The Cure. A vasta experiência com a música faz com que Ritcheli vá além do rock e da MPB, tocando inclusive sons tradicionais do Pará.

“Meu objetivo é trazer felicidade para o público, dependendo do lugar eu toco até mesmo brega e carimbó. Nesses eventos tocamos um pouquinho de cada estilo para agradar todo mundo”, disse o cantor.

Ao longo dos 20 anos de carreira, o cantor paraense adquiriu uma versatilidade musical. Ele já participou de bandas de rock locais, tais como o Morphina e O Orador, e também fez apresentações em importantes festivais regionais, entre eles, o Rock no Rio Guamá.

Ritcheli ainda fez parte do projeto “Os pássaros, a música e o teatro popular no Pará”, produzido pelo antigo Instituto de Artes do Pará (IAP), com produção executiva de Tito Barata e direção musical de Félix Robatto.

O artista ingressou no ramo de eventos sociais, participando de bandas de grande reconhecimento nesse cenário, além de apresentar seu show solo acústico e com um grupo musical em vários bares e casas de festa em todo o território paraense. Para acompanhá-lo nas redes sociais basta seguir: Ritcheli Rodrigues (Facebook) e Rodrigues_Ritcheli (Instagram)

SERVIÇO:

Sexta 17/09 - Rusty Driver (às 00h)

Sábado 18/09 - Cosa Nostra (às 19h30)

Domingo 19/09 - Rusty na Ilha (às 14h)