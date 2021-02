Rihanna ousa em clique e posa fazendo topless; confira

Rihanna arrancou suspiros e elogios de seus seguidores na tarde desta segunda-feira (15) ao compartilhar em suas redes sociais um clique ousado, onde posa de topless.

Na foto, a cantora aparece segurando os seios com a mão e, na legenda, brincou: "Não quero que minha garota use lingerie alguma nessa noite".

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB