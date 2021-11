Rihanna está grávida do seu primeiro filho, aponta site

Após aparição de Rihanna em seu país natal, Barbados, diversos rumores acerca de gravidez da cantora começaram a surgir. A estrela esteve no local para testemunhar o país-ilha cortar laços com os britânicos ao se declarar uma República Independente do Reino Unido. A primeira-ministra Mia Mottley não só se encontrou com o Príncipe de Gales durante o dia, mas durante uma cerimônia, ela reconheceu Rihanna como Heroína Nacional de Barbados.

A cantora foi alvo de diversos cliques de fotógrafos e com aumento na região da barriga, fãs especularam uma possível gravidez. O site 'MTO News' afirma que os rumores são verdadeiros. Atualmente, a dona do hit 'Love On The Brain' está namorando o rapper A$AP Rocky.

Com depoimento de duas fontes, o site afirma que a empresária e bilionária está realmente grávida. A primeira fonte, que viu Rihanna saindo de um jato particular no aeroporto de seu país natal, disse ao 'MTO News' que: "Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado.” A notícia da gravidez da artista rapidamente começou a se espalhar pelo pequeno país caribenho e virou tendência no Twitter.

Uma segunda fonte entrou em contato com o portal com mais informações sobre o caso. “Os funcionários foram informados em sua casa que não é permitido beber ou fumar. [Rihanna] está grávida e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável.”, teria dito a fonte do site.