Representatividade: Cantor paraense Sidcelos lança novo single em parceria com a drag Pikineia

De Belém para o mundo, o cantor Sidcelos aposta em nova música com parceria da drag Pikineia, conhecida como “Rainha da Colmeia” pela comunidade LGBTQIA+ de Brasília (DF). O single “Diferente de Você” será lançado hoje em todas as plataformas digitais de música e ainda ganha um formato audiovisual, que será lançado na sexta-feira (02), no canal do cantor no Youtube.

Para o cantor, a música é um grande desabafo das realidades vividas pelas pessoas dentro das relações amorosas. “Discorro sobre a hipocrisia de algumas relações que nos criticam mas tempos depois a pessoa se torna igual, busca as mesmas coisas que tinha com você em outra relação. Alem de falar também sobre as pessoas sem responsabilidade afetiva. Aqueles que nos enrolam por um tempo e somem, depois aparecem como se não tivesse acontecido nada”, explicou.

Sidcelos comenta ainda sobre o orgulho de ser paraense. “Nunca perdi meu sotaque e vou para Belém sempre que posso. Me sinto feliz de levar um pouco do meu Pará para o resto do Brasil. Embora o clipe seja numa pegada indiepop, é um artista paraense carregando seu estado e espero representar muito bem. E o principal, logo mais temos músicas trazendo um pouco do nosso ritmo paraense no vindouro álbum que sai ano que vem”, destacou.

O cantor reforça a importância da presença de artistas Lgbtqia+ nas mídias. “Aos poucos quebramos o preconceito enraizado na sociedade. E trabalhar com uma drag queen, que além de muito respeitada em Brasília pelo público, é alguém que compartilha da minha causa, fortalece mais ainda o nosso movimento. Queremos igualdade, queremos alegria, queremos que o amor vença o ódio. Acredito muito no poder da palavra. E essa repassada através das nossas letras associadas a um ritmo e melodia, podemos criar um mundo particular para cada pessoa. De modo que cada canção toque alguém de alguma forma, seja para refletir, seja lembrando de um momento da vida, seja trazendo esperança. A musica transforma. A musica resgata. Eu tive momentos da minha vida marcados por alguma musica e pra mim, e isso quero levar para meus ouvintes”, concluiu o artista.

Sidney Vasconcelos ou Sidcelos tem 30 anos, é natural de Belém e apaixonado pela música desde a infância. Dos 10 aos 18 anos, estudou no Instituto Estadual Carlos Gomes em Belém, no Pará, cidade natal do artista. O músico já tocou flauta transversal, bateria, saxofone, violão e teclado. Já adulto, Sidcelos teve de pausar a carreira musical para seguir outro sonho: a medicina. Formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde também encontrou na música um meio de enfrentar uma doença que desenvolveu durante o curso, além de tocar saxofone para a bateria do curso. Atualmente, o músico reside em São Paulo, onde atua como médico na pediatria há cinco anos. Inspirado por ritmos latinos e com influências em nomes como a artista independente norteamericana Tinashe, Sidcelos lançou seu debut single no cenário pop alternativo com “Rebobinar”. Na sequência, além dos remixes de suas canções, o artista também apresentou “Dejavu” e agora, “Diferente de Você”.