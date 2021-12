Repórter se emociona ao falar da tragédia provocada pelas chuvas na Bahia: 'Dolorido'

A repórter Taisa Moura, da TV Santa Cruz, emissora afiliada da Globo na Bahia, não segurou a emoção ao cobrir o estrago que as chuvas vêm provocando na cidade de Itamaraju. Chamada para um boletim ao vivo durante o programa "Encontro com Fátima Bernardes", ela repassou informações sobre a situação da população atingida pelas enchentes e, em determinado ponto da transmissão, revelou que nasceu na cidade e que sente a dor das pessoas.

"Fátima, para mim é bem duro ver tudo isso que aconteceu aqui. Sou moradora e nasci nessa cidade. Ver o sofrimento desse povo que perdeu tudo que eles tinham é muito dolorido. E (também) ver que muito pouca coisa tem sido feita por aqui. Eu moro em uma cidade vizinha, mas nasci aqui. Por conta dessa tragédia, nós viemos reforçar a ajuda", relatou, com a voz embargada.

Nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, Fátima Bernardes demonstrou solidariedade à repórter e comentou que a emoção presente no depoimento dela tocou a todos que estavam assistindo. Taisa já tinha feito outra entrada ao vivo no programa "Mais Você" e também precisou segurar a emoção ao falar da situação local. "Agora a chuva deu uma trégua. Mais de 500 pessoas estão desabrigadas e 1.200 desalojadas. O cenário é de guerra, muita gente perdeu tudo o que tinha. O que mais alegra aqui é a solidariedade das pessoas", informou.

Em seu Instagram, Taisa definiu a cobertura como a mais triste de sua vida". "Os impactos das fortes chuvas no extremo sul da Bahia! Sem dúvida, a cobertura mais triste, complexa e produtiva da vida! Reflexão a mil", escreveu.

Segundo dados obtidos pelo portal UOL, a cidade de Itamaraju foi a mais atingida pelo temporal na Bahia. A prefeitura local decretou estado de calamidade pública. Segundo a Defesa Civil da Bahia, 267 pessoas ficaram feridas e mais de 21 mil tiveram de deixar suas casas no estado por conta das chuvas. Na cidade, três pessoas morreram, de um total de onze óbitos no estado.