Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Entre os destaques, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978

Estadão Conteúdo
fonte

A imagem em destaque mostra a atriz Diane Keaton. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

Diane Keaton morreu neste sábado, 11. A atriz ficou marcada por uma trajetória com diversas comédias românticas e longa parceria com Woody Allen, além de ter vencido prêmios como o Oscar ou o Globo de Ouro. Relembre abaixo alguns de seus principais filmes.

Entre os destaques, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1978. O roteiro foi considerado o melhor da história em uma eleição feita pelo WGA, o sindicato dos roteiristas de Hollywood, em 2015.

Um humorista divorciado e uma jovem cantora. Este é o casal que marcou a trama, Anne Hall, no título original. Na vida real, Keaton e Woody Allen, com quem contracena diretamente, já haviam sido um casal. Segundo ela, porém, o filme não era sobre si.

A clássica trilogia O Poderoso Chefão também a traz como Kay, a companheira de Michael Corleone (Al Pacino). Em Reds (1981),interpretou Louise, a mulher do jornalista estadunidense John Reed, do jornal The Masses, no começo do século passado.

No estrelado As Filhas de Marvin (1996), com Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, dá vida a uma mulher que precisa cuidar do pai, um idoso que sofreu um derrame. Ao mesmo tempo, ela tem que reatar a relação com sua irmã após descobrir que tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea.

Em Alguém Tem que Ceder (2003), longa que aborda a chegada da maturidade, Diane é a mãe de uma das namoradas do personagem de Jack Nicholson, um executivo mulherengo. Dramaturga bem-sucedida na Broadway, é conformada com sua vida amorosa.

Entre seus últimos trabalhos no cinema estão os filmes Casamento em Família (2023), Do Jeito que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023), Arthur's Whisky (2024) e a comédia Acampamento com as Amigas(2024).

Os principais filmes de Diane Keaton

- As Mil Faces do Amor (1970) - O Poderoso Chefão (1972) - Sonhos de um Sedutor (1972) - O Dorminhoco (1973) - O Poderoso Chefão 2 (1974) - A Última Noite de Boris Grushenko (1975) - Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977) - À Procura de Mr. Goodbar (1977) - Interiores (1978) - Manhattan (1979) - A Chama que não Se Apaga (1982) - Mrs. Soffel - Um Amor Proibido (1984) - Presente de Grego (1987) - O Poderoso Chefão 3 (1990) - O Pai da Noiva (1991) - Um Misterioso Assassinato em Manhattan (1993) - O Pai da Noiva 2 (1995) - As Filhas de Marvin (1996) - Alguém Tem Que Ceder (2003) - Tudo em Família (2005) - Minha Mãe Quer Que Eu Case (2007) - O Casamento do Ano (2013) - Do Jeito que Elas Querem (2018) - As Rainhas da Torcida (2019) - Casamento em Família (2023) - Do Jeito Que Elas Querem: O Próximo Capítulo (2023) - Arthur's Whisky (2024) - Acampamento Com As Amigas (2024)

Os prêmios e as indicações de Diane Keaton

Diane Keaton recebeu inúmeros prêmios e indicações ao longo de sua carreira. Entre as principais, destacam-se o Oscar, maior premiação do cinema norte-americano, o Globo de Ouro, que teve prestígio em Hollywood ao longo das décadas, e o SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood.

Antes do cinema, ela também foi indicada ao Tony Awards por sua participação em Play It Again, Sam, em 1969.

Oscar: Indicações de Diane Keaton

- 1978: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (vencedora) - 1983: Reds - 1997: As Filhas de Marvin - 2004: Alguém Tem Que Ceder

Globo de Ouro: Indicações de Diane Keaton

- 1978: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (vencedora) - 1978: À Procura de Mr. Goodbar - 1983: Reds - 1983: A Chama que não Se Apaga - 1985: Mrs. Soffel - Um Amor Proibido - 1988: Presente de Grego - 1994: Um Misterioso Assassinato em Manhattan - 1995 A Rainha do Ar - 2004: Alguém Tem Que Ceder (vencedora)

SAG Awards: Indicações de Diane Keaton

- 1995: A Rainha do Ar

- 1997: As Filhas de Marvin

- 2004: Alguém Tem Que Ceder

Palavras-chave

Diane Keaton

morte

filmes

prêmios
