Rei do Gado: Quem foi o ator Raul Cortez, que interpreta Geremias?

A novela "Rei do Gado", da TV Globo continua fazendo sucesso até hoje, até mesmo nas suas reprises. Personagens icônicos como Geremias marcaram gerações. Mas quem interpretou esse homem, que vivia sendo atormentado por fantasmas do passado?

Quem foi o intérprete Geremias Berdinazzi?

Raul Cortez foi um ator, famoso por trabalhos notórios na TV, no teatro e no cinema. Chegou a estudar para ser advogado, mas, aos 22 anos, optou pela carreira artística. Estreou primeiro nos palcos, seguido da telona e, mais tarde, da televisão. Fez sua estreia em novelas na Excelsior, com Ninguém Crê em Mim (1966).

Após esse período, o ator participou de diversas novelas na Band e na Tupi entre os anos 1960 e 1970. O primeiro papel na Globo foi como o milionário Miguel Fragonard, um dos personagens principais de Água Viva (1980), misteriosamente assassinado na reta final da história. Seguiu na emissora e se firmou como um dos principais nomes da casa.

Foram vários papéis de destaque na TV: o misterioso Quim de Baila Comigo (1981), o bicheiro Célio Cruz de Partido Alto (1984), o safado Herbert Alvaray de Brega & Chique (1987), o vilão Virgílio de Mulheres de Areia (1993) e os italianos Geremias Berdinazzi de O Rei do Gado (1996), Francesco de Terra Nostra (1999) e Genaro de Esperança (2002).

Também fez uma carreira de grandes sucessos no cinema e no teatro, reconhecido como um dos maiores nomes da arte brasileira. Seu último trabalho em novelas foi como o Barão de Bonsucesso, outro tipo marcante, em Senhora do Destino (2004). Ele ainda daria vida ao político Antônio Carlos Ribeiro de Andrade na minissérie JK (2006).

O artista morreu em 18 de julho de 2006, aos 73 anos. Em 2004, havia retirado um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado, seguindo ainda com um tratamento com quimioterapia.