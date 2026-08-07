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Regina e Gabriela Duarte voltarão a atuar como mãe e filha, desta vez no teatro

O novo projeto ainda não teve data de estreia divulgada

Estadão Conteúdo
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Gabriela e Regina Duarte (Reprodução / Redes)

Regina Duarte e Gabriela Duarte voltarão a dividir o palco como mãe e filha. A novidade foi anunciada pelas próprias atrizes nas redes sociais na última quarta-feira, 5, em um vídeo no qual elas relembram uma das cenas mais conhecidas de Por Amor, novela de Manoel Carlos exibida originalmente em 1997. O novo projeto ainda não teve data de estreia divulgada.

Na publicação, mãe e filha assistem juntas ao momento em que Helena, personagem de Regina, revela a Maria Eduarda, interpretada por Gabriela, que também está grávida. A sequência despertou lembranças da parceria entre as duas, que, após o sucesso do folhetim, seguiram trajetórias profissionais distintas e passaram anos sem trabalhar juntas.

Depois de reverem a cena, Gabriela questiona se o público ainda sente saudade da dupla. A conversa serve de gancho para o anúncio do novo trabalho. Segundo a atriz, o espetáculo será uma comédia nonsense e terá as duas novamente interpretando mãe e filha, mas em uma história diferente daquela apresentada na televisão.

"Acho que o público vai ter uma boa oportunidade agora de rever essa dupla, que fez tantas coisas junta, mais uma vez como mãe e filha. No teatro, de uma forma que vocês nunca viram", afirmou Gabriela.

Apesar da confirmação, ainda não foram divulgados o nome da peça, o local das apresentações ou a data de estreia.

Parceria marcante

A relação profissional entre Regina e Gabriela ficou especialmente conhecida pela novela Por Amor. Na trama, Helena e Maria Eduarda protagonizaram uma das histórias mais marcantes da produção, que envolvia gravidez, maternidade e o polêmico episódio em que Helena decide trocar o bebê da filha pelo próprio neto.

As duas também participaram da minissérie Chiquinha Gonzaga, em 1999, embora tenham interpretado a protagonista em fases diferentes da vida e não tenham formado uma dupla em cena como ocorreu em Por Amor.

Anos de afastamento

O reencontro profissional acontece depois de um período de distanciamento entre as atrizes. Gabriela já contou que uma das razões para evitar novos trabalhos ao lado da mãe foi a vontade de construir uma identidade própria na carreira e deixar de ser associada constantemente à imagem de uma dupla.

Segundo a atriz, a decisão gerou conflitos entre as duas. Com o passar dos anos, as diferenças também ultrapassaram o campo profissional e chegaram às questões políticas. Em 2020, Regina assumiu a Secretaria Especial da Cultura durante o governo Jair Bolsonaro, enquanto Gabriela passou a se posicionar publicamente de maneira diferente da mãe.

Anos depois, as duas voltam a compartilhar um projeto profissional. Desta vez, além de retomarem a parceria que marcou a televisão brasileira, elas levarão a relação de mãe e filha para o teatro, em uma produção descrita por Gabriela como uma comédia nonsense.

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TEATRO

Regina Duarte

Gabriela Duarte
Cultura
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