Raquel Onoe posa nua nos Lençóis Maranhenses

O concurso Musa do Brasil revelou mais uma candidata ao título de mulher mais desejada do país. Raquel Onoe foi a selecionada para representar o estado do Maranhão na disputa que acontecerá em dezembro.

Genuína representante do estado, a beldade que nasceu na cidade de Alto Alegre e está em fase de preparação para o desfile final, visitou sua terra natal e posou nua nas famosas areias dos lençóis maranhenses.

Raquel Onoe aproveitou o cenário paradisíaco para o ensaio sensual (Divulgação / Ag. Luxxus)

“Estou me preparando para a grande final do concurso e cuidando do corpo para arrasar na passarela, mas achei um tempinho para visitar os amigos e a família. Sou encantada por essa terra e me senti livre para ficar nua na praia. Me sinto em casa aqui”, disse aos risos.

Com um corpo escultural, Raquel atrai olhares por onde passa. A beldade disse que foi muito assediada durante sua passagem pelo Maranhão: “Estou morando em São Paulo há alguns anos, então, quando volto para cá as pessoas acabam me reconhecendo. Acho que esse é o poder de ser uma Musa!”

Raquel Onoe está se preparando para a etapa final do concurso, em dezembro (Divulgação / Ag. Luxxus)

Mais uma vez apostando na diversidade da beleza da mulher brasileira, o Musa do Brasil vai conhecer sua campeã no dia 12 de dezembro em São Paulo.