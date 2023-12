Rapper americana encontra maior assinante de seu perfil no OnlyFans; saiba o valor

A rapper Rubi Rose, 26, sem querer, encontrou o maior assinante de seu perfil no OnlyFans- plataforma de conteúdos adultos- e compartilhou o momento nas redes sociais na última sexta-feira (01).

“Encontrei meu assinante número um no OnlyFans”, escreveu a artista. Ainda na publicação, a rapper mostra uma imagem com o valor gasto pelo homem, que, em um mês, desembolsou US$62.321,70 para os conteúdos, equivalente a mais de R$306 mil na cotação atual.

O perfil da cantora no Only Fans possui pacotes de conteúdos eróticos de US$20 por mês, cerca de R$98 reais. Além das assinaturas, os seguidores podem fazer pedidos especiais, com valores maiores.

Na web, alguns internautas ficaram chocados com o valor que o homem gasta pela assinatura, quase mensalmente. "Gastar mais de US$ 62 mil para comprar o que você não pode tocar na vida real é o mais alto nível de insanidade!", afirmou um. "Ele precisa de ajuda", alertou outro. "Gastou US$ 63 mil e você não conseguiu nem receber um abraço na hora do encontro, o mundo está frio”. "Gastou tudo isso e ela nem encostou em você pra foto", disse outro.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)