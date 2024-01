Rainha de bateria comete gafe e menciona racismo como inspiração para fantasia

A rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza, desfilou debaixo da forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro no sábado (13), durante os ensaios técnicos na Sapucaí das escolas da Série Ouro do Carnaval carioca 2024. Mas, o que chamou a atenção mesmo foi a declaração de Juliana sobre a roupa que escolheu para o ensaio.

VEJA MAIS

Em entrevista à TV Mais Carnaval, a representante da agremiação da Ilha do Governador cometeu uma gafe ao explicar a sua fantasia para a ocasião. Ao ser questionada sobre o que sua fantasia representa, Juliana disse: “Então, eu venho representando a cor preta. Que preto é a cor do racismo, que temos que ser contra. Temos que ensinar desde pequenininho, para todas as crianças, a igualdade de todos nós. Esse enredo é super importante para todo mundo, né?"

Este ano, a União da Ilha vai para a avenida com o enredo "Doum e Amora: crianças para transformar o mundo", desenvolvido pelo carnavalesco Cahê Rodrigues e inspirado no livro “Amoras”, do rapper Emicida, e em vários contos infantis do universo da literatura negra brasileira.