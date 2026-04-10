Rainha das Matas chega à 5ª edição com concurso, feira e programação cultural no Marajó

O que nasce da mata, ou o que vem do rio, vira figurino. Assim, o Festival Rainha das Matas chega à sua 5ª edição, no dia 18 de abril, no Parque de Exposições de Soure, na Ilha do Marajó, a partir das 15h. Considerado um dos eventos culturais mais originais da Amazônia brasileira, o projeto reúne arte, moda, sustentabilidade e protagonismo LGBTQIAPN+ em uma programação gratuita e aberta ao público.

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Um dos momentos mais aguardados é o concurso Rainha das Matas, em que participantes desfilam criações desenvolvidas com folhas, sementes, galhos e materiais encontrados às margens dos rios. As produções transformam elementos naturais em figurinos que articulam estética e narrativa, resultando em um espetáculo onde ancestralidade e criatividade se encontram.

Na edição de 2025, a estilista Samyra Viana venceu com a fantasia “A Menina do Manguezal – a história de uma catadora de caranguejo”, em um diálogo com o tema que abordava questões ambientais e se conectava com a COP 30.

Narrativas na passarela

Neste ano, o concurso contará com 14 candidatas e propõe um mergulho nos saberes das populações ribeirinhas do Marajó, destacando conhecimentos relacionados ao ciclo das águas, ao artesanato e ao uso de plantas medicinais.

Segundo a idealizadora e diretora artística do festival, Ágatha Felina, a escolha do tema parte da valorização de saberes que fazem parte da vida cotidiana no território. “São conhecimentos passados de geração em geração, sobre o rio, a floresta, a cura, a alimentação e o modo de viver, que muitas vezes não estão nos livros, mas fazem parte da identidade do nosso povo”, afirmou.

Concurso Rainha das Matas (Crédito @akha)

Ela também destaca que o tema está presente em toda a construção do evento, seja nas apresentações com diferentes linguagens artísticas e fantasias às trilhas sonoras.

“Na passarela, veremos figurinos inspirados na natureza, nos rios, na cultura e nos modos de vida das comunidades, além de performances que vão além do desfile: são verdadeiras narrativas vivas, com dança, expressão corporal e mensagens de valorização da floresta e de quem vive dela”, acrescentou a diretora.

Criado em 2021 por Ágatha, o Rainha das Matas começou como um encontro entre amigos, inspirado no tradicional concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, do Grupo Liberal. Nascido na comunidade do Pedral, o evento cresceu ao longo dos anos e se consolidou como um projeto cultural com identidade própria.

Sobre a trajetória do projeto, ela afirmou que o crescimento superou as expectativas iniciais. “O festival contribui para desconstruir estereótipos sobre a Amazônia. Ele mostra que a região não é apenas natureza, mas também inovação, diversidade, arte contemporânea e resistência. E ao dar protagonismo à população LGBTI+, reafirma que a Amazônia também é um território de diversidade, liberdade e afirmação”, disse.

Além do concurso, o evento também contará com a feira Encanto das Matas, realizada paralelamente à programação principal. O espaço é voltado à valorização de produtos, saberes e iniciativas da economia criativa local, reunindo empreendedores do território. A feira conta com apoio institucional do Sebrae, que atua na orientação dos participantes em estratégias de comercialização, gestão e sustentabilidade dos negócios.

Programação

Nos dias 14 e 17 de abril, Soure recebe uma série de atividades que antecedem o festival. A programação começa com a roda de conversa “Turismo e Diversidade no Marajó”, realizada na Agência Regional do Sebrae, com participação de profissionais da rede turística local, como hotéis, pousadas, restaurantes e guias.

No dia 17, as atividades seguem na Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC), com oficinas culturais. Pela manhã, acontecem simultaneamente a oficina “Tramas da Floresta”, com o estilista Labô Young, e a atividade “Feito à mão”, voltada à pintura em tecido para crianças, conduzida pela marca Mulambra Grif.

À tarde, será realizada a oficina “Letras das Águas”, com o artista Kekel e Anny, integrante do projeto Letras que Flutuam. A programação se encerra à noite com a festa “Filhas da Noite Suja”, que integra o 4º Festival Noite Suja no Marajó, reunindo performances artísticas construídas coletivamente.

A 5ª edição do Festival Rainha das Matas é realizada pela Rainha das Matas, com co-realização da Associação Transmoras, Rede CASACURA e Instituto Psica. Conta com apoio institucional da Prefeitura de Soure e do Sebrae, além do apoio da Associação Cultural Na Cuia, Lab Maresya, Fundo AGBARA, Associação de Moradores do Pacoval (AMPAC), Bar 7 Cores e Casa de Negro.