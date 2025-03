Rainha das Rainhas do Marajó? No dia do desfile da Grande Rio, Fafá de Belém exalta concurso

A cantora Fafá de Belém divulgou nas redes sociais, na noite desta terça-feira (4), um vídeo de um concurso de beleza e fantasia semelhante ao "Rainha das Rainhas", que ocorre em Belém, no Pará. Enquanto se arrumava para desfilar pela Acadêmicos da Grande Rio, como Mariana das Princesas Turcas, na noite desta terça-feira (2), a cantora paraense aproveitou para republicar uma vídeo no Stories do Instagram em que uma participante do chamado "Rainha das Matas" se apresenta. Veja ao vídeo:

O que é o Rainha das Matas?

O "Rainha das Matas" é um concurso de beleza e fantasia voltado a comunidade LGBTQIA+, que ocorre anualmente na Ilha do Marajó, em que as candidatas utilizam uma fantasia com elementos da floresta e materiais reciclados. Em 2024, o evento teve sua terceira edição no mês em que também se celebra o Dia Internacional das Florestas (21 de março).

Os critérios de avaliação pela banca de jurados envolvem beleza estética, figurino, coreografia e criatividade. Na edição do ano passado o tema foi: "Sustentabilidade: novos rumos para um planeta em transformação", e a grande vencedora foi Johanna Aguiar com o tema: "Boitatá - A Grande Serpente de Fogo Protetora da Floresta".