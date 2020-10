Rafael Ilha vai ser processado por seguidor pelo crime de homofobia

Rafael Ilha, ex-campeão de 'A Fazenda 10', vai ser processado pelo seguidor Anderson Oliveira Sodré, de 40 anos, por homofobia. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, a discussão começou no dia 16 de outubro, depois que Rafael gravou um vídeo e postou em suas redes, comemorando a saída de Carol Narizinho do reality show.

Rafael chamou a ex-panicat de 'planta' e simbolicamente jogou uma folha morta e seca em seu vaso sanitário, referindo à postura da modelo dentro de jogo. Incomodado com o vídeo, o figurinista Anderson Oliveira Sodré comentou a foto dizendo que ele não deveria agir assim, principalmente por ter se vitimizado com os apresentadores Sonia Abrão e Gugu Liberato em uma época complicada do artista:



"Meia hora após, ele enviou uma mensagem me xingando de monstrinho e uma série de ofensas pessoais. Ele alegou que eu faço programa, quando isso não é verdade. Tentei responder, mas fui bloqueado por ele. Em seguida, ele apagou o comentário, mas eu printei. Na sequência, recebi uma ligação dele dizendo 'escute aqui, viadinho. Quem é você? Estou na mídia há muito tempo. Isso é briga de peixe grande. Não comente meus posts'. Retornei a ligação e soube que se tratava de um celular de sua produção e me bloqueou", disse Anderson que, preocupado, foi atrás de seus direitos.

A coluna prourou Rafael Ilha que respondeu: "Simplesmente me chamou de traficante, de nóia na publicação e eu respondi no privado dele. Foi uma resposta às ofensas dele".