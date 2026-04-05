Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial
A previsão é de que o programa comece às 23h10
O Paredão do BBB 26 ente Juliano Floss, Marciele e Chaiany vai ao ar neste domingo, 5. O escolhido do público na enquete do Estadão até o momento é Juliano, que aumentou em 1 ponto porcentual sua rejeição em relação à parcial anterior, publicada no sábado, 4.
A previsão é de que o programa comece às 23h10. Faltando pouco mais de quatro horas para o início, por volta das 19h, mais de 36 mil pessoas já responderam à pergunta "Quem deve sair no 13.º Paredão do BBB 26?".
O resultado parcial é o seguinte:
Parcial da enquete Estadão sobre quem deve sair no Paredão do BBB 26
45% - Juliano (16.442 votos) 28% - Marciele (10.017 votos) 27% - Chaiany (10.181 votos)
Vale destacar que a enquete não tem caráter científico, e também não interfere no resultado oficial do programa, que é definido pelos votos no site oficial do reality show.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA