Quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2024? Veja quem é o Bode

O ator Silvero Pereira, que fez o bode na competição, foi o campeão do The Masked Singer Brasil 2024. Depois de ter sido mencionado em outras temporadas, o ator finalmente participou do The Masked Singer. Um pouco antes, houve a revelação da identidade da Sereia Iara (atriz Evelyn Castro) e da Preguiça (atriz e cantora Ludmillah Anjos).

Durante o programa, cada fantasia mostrou, individualmente, dois musicais. Foi a última oportunidade de convencerem plateia e jurados de que devem vencer por meio das performances. Na dinâmica, a plateia votou em quem deseja que ganhe. O menos votado, a preguiça, foi a primeira eliminada, e o júri teve a missão de eleger, entre os dois mais votados, o vencedor, considerando o histórico na competição e as apresentações finais.

Emocionado, Silvero Pereira falou sobre a participação no programa: "Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco".

O ator contou que para chegar a participar da competição, precisou se preparar muito. “Eu aproveitei ao máximo as aulas de preparação vocal realizadas pela equipe do programa e também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia”. Ele ainda confidenciou que ainda precisou superar um problema: a claustrofobia!

"Confesso que em alguns momentos achei que não iria suportar e desistir, mas tive muito apoio emocional da equipe e isso me deu muita segurança", disse o ator.