Quem está no 2º paredão do BBB 23? MC Guimê é levado ao paredão mas 'Cara de Sapato' usa poder

Após ser um dos mais votados da casa e se ver direto no paredão, MC Guimê foi salvo pelo amigo de jogo, Cara de Sapato, que além de líder da semana, conquistou o poder curinga, que lhe deu direito de vetar uma das indicações da casa. Com isso, o terceiro mais votado pela casa foi ao paredão: Christian.

Cara de Sapato justificou a escolha: "Já ficou claro que a gente está jogando em grupo, tem os quartos, houve essa divisão. A gente conversou bastante sobre isso hoje. Eu falei sobre quem vetar e quem não vetar. A gente queria muito uma resposta do Brasil. Não uma resposta aqui de dentro, porque aqui de dentro a gente pode ter várias perspectivas diferentes. É isso. Guimê está vetado".

O Poder Curinga foi adquirido por Cara de Sapato através de uma aposta com estalecas feita durante o Raio-X de sexta-feira, 27/1. O "card do poder" desta semana veta uma das indicações da casa. Ele podia, se assim quisesse, tirar do Paredão um dos indicados pela casa. No lugar dessa pessoa salva, entra o terceiro mais votado.