Quem é Vecna? Saiba tudo sobre o vilão de 'Stranger Things'

Com sucesso absoluto de audiência, a quarta temporada de “Stranger Things” vem dado o que falar nas redes sociais. Um dos assuntos mais comentados é a música favorita de cada usuário, que o salvaria de Vecna. Mas quem é o vilão da série tão citado? E qual a relação entre personagem e música? Descubra a seguir.

VEJA MAIS

Vecna é o vilão todo poderoso do Mundo Invertido de “Stranger Things”. Tem aparência humana, mas sem pele e avermelhado, como em carne viva, e músculos aparentes em constante movimento. O vilão ganha força a cada vítima que mata no mundo real, colocando-as em transe antes de matá-las.

Entretanto, os protagonistas descobrem que é possível se salvar da "maldição do Vecna” com a música favorita de quem eles está prestes a matar. Na série, a personagem Max consegue se salvar do ataque do vilão com "Running Up That Hill (A Deal with God)", da cantora Kate Bush. Após o episódio, a canção de 1985 chegou ao topo das paradas mundiais.

Com o sucesso, a plataforma de música Spotify criou uma ferramenta que permite ao usuário descobrir qual música o salvaria de Vecna. Com uma playlist personalizada, de acordo com o gosto de cada ouvinte, a primeira música da lista é a música que derrotaria o vilão. Para descobrir sua playlist, basta clicar neste link.