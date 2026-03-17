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Quem é Ronny Kriwat, ator de 'Avenida Brasil' que deixou novelas para administrar restaurante?

O estabelecimento é um empreendimento familiar e foi criado pelo irmão e a irmã do ex-ator.

Estadão Conteúdo

O ator Ronny Kriwat ficou famoso ao interpretar o jovem Tomás na novela Avenida Brasil. Em 2012, Kriwat tinha 24 anos e estava no auge de sua carreira como ator. Quatorze anos após a exibição do folhetim que marcou sua carreira, o homem de 38 anos mudou de vida.

Atualmente, Ronny é o responsável pela administração do Mazon Gastronomia, um restaurante judaico localizado no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O estabelecimento é um empreendimento familiar e foi criado pelo irmão e a irmã do ex-ator.

"O meu irmão, que é judeu ortodoxo, e minha irmã tiveram a ideia de abrir um restaurante kosher, voltado para o público judeu, em Higienópolis, onde é praticamente o coração da comunidade judaica em São Paulo", afirmou Kriwat à coluna Play, do O Globo. "Nós abrimos há um ano e meio e, graças a Deus, está dando tudo muito certo."

Com o retorno de Avenida Brasil - a novela será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e, em 2027, ganhará uma sequência na TV Globo -, o interesse pela carreira antiga de Kriwat voltou. No folhetim de João Emanuel Carneiro, Ronny interpretava o filho mimado e rebelde de Cadinho (Alexandre Borges) e Noêmia (Camila Morgado).

Além de Avenida Brasil, o ex-ator fez uma série de trabalhos na Globo e na Record, como Cama de Gato (2009), Malhação (2010), Em Família (2014), O Rico e o Lázaro (2017), Apocalipse (2017), Jesus (2019), Jezabel (2019), Gênesis (2021) e Reis (2022).

"Peguei uma novela atrás da outra. Foram seis anos na TV Globo e, depois, mais seis na Record. Há dois anos, realmente parei e abri um restaurante kosher. Voltei para a minha cidade, para o meu estado e para a minha família, mas atuar foi muito importante. Tinha que ter passado por esse momento", explicou Kriwat.

"Sempre fui uma pessoa muito tímida. Ser ator mudou muito a minha forma de ver o mundo e o desenvolvimento da minha vida, mas foi importante para dar uma parada nessa carreira. Não me arrependo de nada", finalizou.

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Palavras-chave

TV/NOVELAS/AVENIDA BRASIL/RONNY KRIWAT/RESTAURANTE
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