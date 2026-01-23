Capa Jornal Amazônia
Quem é Oliver Laxe, diretor de 'Sirât' que causou polêmica ao falar de brasileiros?

Estadão Conteúdo

Oliver Laxe, diretor de Sirât e cineasta franco-espanhol, causou a ira de diversos brasileiros na última quinta-feira, 22. O artista fez alguns comentários polêmicos a respeito do Brasil e O Agente Secreto - o que não foi deixado de lado pelos internautas.

Durante participação em um programa espanhol, Laxe tirou sarro dos votantes brasileiros do Oscar. "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", comentou.

Sua declaração vem após a indicação do longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, receber quatro indicações ao Oscar. Uma delas, a de Melhor Filme Internacional, é disputada com Sirât, que também concorre a Melhor Som.

O comentário acabou por ter uma repercussão negativa entre os brasileiros. Laxe, que não tem Instagram, passou a receber comentários irônicos em uma postagem sobre o anúncio da indicação do longa. "Não aprendeu nada com Emilia Perez, né?", comentou um internauta em referência à polêmica envolvendo o Karla Sofía Gascón durante o Oscar de 2025.

Quem é Oliver Laxe?

Diretor franco-espanhol, Oliver Laxe nasceu na França em 1982. Filho de galegos, voltou à Galícia, na Espanha, ainda quando criança, aos 6 anos de idade. O artista é formado em comunicação audiovisual e, desde seus primeiros trabalhos, já se demonstrava um artista talentoso.

Em 2010, enquanto morava no Marrocos, Laxe produziu e dirigiu seu primeiro longa. Vocês Todos São Capitães (2010) saiu vitorioso do Festival de Cannes. Enquanto isso, Mimosas (2016), amplamente reconhecido na indústria, e O que Arde (2019), também conquistaram prêmios no evento.

Além das diversas honrarias, os trabalhos do artista também marcam a história da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ao longo de sua carreira, seus filmes já participaram de três edições e, em 2026, Sirât será o responsável por abrir a 49ª.

Laxe, além do trabalho como diretor, já atuou como ator e roteirista.

Mesmo que com uma filmografia pouco extensa, Oliver Laxe demonstra potencial e é bastante reconhecido na indústria.

Sobre Sirât

Vencedor em Cannes, Sirât tem se destacado desde o lançamento. O drama acompanha a história de um pai (Sergi López) e um filho na luta para encontrar sua filha, Marina desaparecida em uma rave no deserto do Marrocos. A jornada intensa mostra a realidade da busca, que mistura elementos sensoriais em uma luta existencial.

O filme aborda temas emocionais enquanto os personagens se desafiam para encontrar a menina desaparecida. Sirât estará disponível nos cinemas a partir de 26 de fevereiro.

Cultura
