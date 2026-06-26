Quem é Nancy, detenta que vai surpreender Adriana em 'Quem Ama Cuida'

Figura muito comentada no pavilhão em que Adriana (Leticia Colin) está presa, Nancy (Jennifer Nascimento) enfim entrará em cena em Quem Ama Cuida, novela das 21h da Globo. A detenta rapidamente ganhará destaque ao defender a protagonista, com sua vida sendo explorada na segunda fase do folhetim.

Depois de dias na solitária, durante os quais Adriana ouviu sobre ela de Lyris (Pri Helena), Nancy retorna à sua cela e conhece a protagonista. Após avisar a recém-chegada sobre Zeni (Rosanna Viegas), a temida detenta do Pavilhão B perceberá que a vilã está piorando seu comportamento, partindo para a violência física contra a viúva de Arthur (Antonio Fagundes).

Zeni agride Adriana e rouba sua pulseira, mas Nancy rapidamente vem para a defesa da fisioterapeuta. Esse ato muda a forma como a protagonista é tratada no cárcere, com algumas detentas, inclusive, elogiando seu trabalho no ambulatório da prisão.

Com o passar do tempo, Nancy começa a se conectar com a nova protegida, contando que foi presa sob a acusação de matar o ex-marido.

Na segunda fase da novela, que se passa seis anos depois da primeira parte, Nancy estará livre e tentando reconstruir sua vida após conquistar a liberdade. Apesar de contar com o apoio do irmão, Laurentino (Alan Rocha), a agora ex-detenta precisará reconquistar o filho, Camilo (Antonio Caramelo).

Ao contrário do tio, Camilo ainda culpa a mãe pela morte do pai e se recusa a manter um relacionamento com Nancy. Sem saber por que ela cometeu o crime, o garoto precisará se acostumar a tê-la de volta em sua vida, já que ela está obstinada em reconquistar seu amor e respeito.