Quem é César Ducornet? Pintor que usava os pés para pintar é homenageado pelo Google

O Google Doodle desta terça-feira (10) homenageia Louis Joseph César Ducornet, um pintor francês do século XIX que não tinha braços e pintava com o pé direito. Hoje, o artista estaria completando 218 anos. Ele morreu em 1856, aos 50 anos.

Ducornet nasceu em 1806 com uma anomalia chamada focomelia, que prejudica a formação dos membros. Por isso, ele não tinha os dois braços e nem a perna esquerda. Em seu único membro, o pintor contava com quatro dedos, que utilizou para criar obras notáveis na história da arte, como Repentance (1828) e Death of Mary Magdalen (1840).

A ilustração do Doodle do Google mostra Ducornet centralizado, pintando o logo da empresa com o pé direito. As letras que compõem o nome do buscador são vistas através de quadros, que simbolizam o legado do artista.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)