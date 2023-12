Google Maps pode desativar modo carro no ano que vem; entenda

O Google Maps deve desativar o modo carro em 2024, segundo informações encontradas no código do aplicativo pelo site 9to5Google. O recurso, que muda a interface do app para incluir comandos mais simples aos motoristas enquanto dirigem, deve ser substituído pelos comandos de voz do Google Assistente.

Uma das linhas de código menciona a "depreciação" de uma ferramenta e conta com a frase: "Esta visualização vai sumir em fevereiro", uma indicação de que o recurso deve acabar logo no começo do ano que vem.

Outro código revela que: "Para fazer ligações, enviar mensagens ou reproduzir mídia enquanto navega, toque no microfone para usar o Assistente", sinal de que o Google Assistente ocupará provavelmente o lugar do modo desativado para cumprir as tarefas.

O modo carro é ativado automaticamente no Google Maps após iniciar uma navegação de carro ou moto. A ferramenta modifica a interface do aplicativo e cria um menu simplificado de ações para evitar que o usuário toque muitas vezes na tela enquanto dirige, com atalhos para reproduzir músicas, fazer ligações e abrir mensagens recentes. Além disso, também é possível executar as mesmas ações a partir de comandos de voz com o Google Assistente.

É importante lembrar que a ferramenta de inteligência artificial ganhou integração do Bard em 2023 e pode ficar ainda mais completa nos próximos anos. Com o desenvolvimento do Bard, o Google Assistente pode se tornar ainda mais capaz de entender e responder a comandos de voz, tornando o uso do modo carro ainda mais seguro e conveniente.

Ainda não há uma data oficial para o fim do modo carro no Google Maps. No entanto, as informações encontradas no código do aplicativo sugerem que o recurso deve ser descontinuado em fevereiro de 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)