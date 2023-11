Falha no Google Drive apaga novos arquivos e pastas de usuários; saiba o que fazer nessa situação

O Google Drive parece ter apagado arquivos de alguns usuários automaticamente, de acordo com reclamações na página de suporte do serviço de armazenamento na nuvem. Segundo o Android Police nesta segunda-feira (27), o problema começou a ser notado pelos usuários na semana passada.

Em um dos relatos, um usuário sul-coreano diz que todos os seus arquivos armazenados no Drive a partir de maio deste ano desapareceram, com a estrutura das pastas voltando ao status daquela época. Ele afirma que não os removeu automaticamente nem compartilhou os dados armazenados com ninguém.

Várias outras reclamações parecidas surgiram no site, com as pessoas afirmando que o acesso a arquivos importantes não era mais possível, e que eles não se encontram na lixeira - onde ficam 30 dias após exclusão, dando a possibilidade de ser recuperado. Há também quem apenas consiga visualizar pastas e subpastas, enquanto os arquivos continuam desaparecidos sem qualquer explicação.

Em resposta a um dos relatos, um representante do suporte do Google Drive confirmou a existência da falha e que a remoção automática dos dados teve impacto para ainda mais pessoas. Sem fornecer maiores detalhes, o porta-voz afirmou que o Google está investigando o problema.

O que fazer nessa situação?

A recomendação dada pela Google para os usuários afetados pela falha do Google Drive é que não tentem realizar a restauração por conta própria, evitando fazer mudanças na pasta raiz da plataforma na nuvem.

O Google pediu ainda a todos os afetados que esperem por instruções dos engenheiros responsáveis pela investigação. Porém, a empresa ainda não divulgou qualquer prazo para uma solução definitiva da falha.

Não se sabe se o problema acontece na versão app ou web do Google Drive, nem se os arquivos desapareceram após a realização de algum procedimento, como a sincronização das pastas nos dispositivos, por exemplo. Dessa forma, pode ser interessante verificar a sua conta em todos os aparelhos nos quais ela é acessada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Mirelly Pires)