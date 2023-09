Google anuncia fim do Google Podcasts e conteúdo será migrado para YouTube Music

O Google decretou o fim do Google Podcasts, plataforma online que conta com um aplicativo para sistemas Android e irá concentrar esse tipo de conteúdo no YouTube Music. O anúncio foi feito na última terça-feira (26).

A empresa de tecnologia destacou que a seção de podcasts no YouTube está em fase de testes no Brasil, Estados Unidos e outros países sem necessidade de pagamento adicional. O cronograma menciona a liberação da ferramenta até o fim de 2023.

O fim do Google Podcasts

Em um post oficial da empresa, o Google afirmou que a ideia é melhorar a experiência dos usuários. “Em 2024, vamos aumentar nosso investimento na experiência de podcasts no YouTube Music, tornando-a o melhor destino para fãs e podcasters, com recursos exclusivos do YouTube para a comunidade e a descoberta e alternância de áudio e vídeo”.

O Google disse que irá ouvir os atuais usuários do Google Podcasts e também dará “bastante tempo para fazer essa transição”. Além disso, a empresa informou que o YouTube Music será compatível com a tecnologia de feed RSS, uma vez que nem todos os programas de áudio são hospedados na plataforma.

Brasileiros já consomem áudio pelo YouTube

De acordo com uma pesquisa de mercado feita pela Offerwise, 69% dos entrevistados têm o YouTube como a principal plataforma de podcast ou videocast.

Já nos EUA, uma pesquisa concluiu que 23% dos usuários consideram a plataforma do YouTube como principal serviço de podcast.

Atualmente, o YouTube Music oferece uma seção de podcasts com downloads e reprodução em segundo plano em lugares como o carro e em alto-falantes inteligentes. Os usuários ainda podem alternar entre podcasts de áudio e os populares videocasts, de acordo com a empresa.

