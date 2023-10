Mulher descobre que era 'amante' do namorado em site do Google; entenda

A norte-americana Ellen Smith viralizou, nas redes sociais, depois de relatar ser a "outra" na vida do namorado. Em um vídeo compartilhado no TikTok, ela contou que descobriu a traição por meio de um site de registros de casamento no Google.

Ellen encontrou, por acaso, o site de casamento do homem com quem estava saindo há seis semanas. No vídeo, a mulher encarou a situação com bom humor. "Você pode até estar tendo um dia ruim”, disse a jovem.

Na publicação, americana ainda mostrou as mensagens que o namorado lhe enviou após saber que a traição foi descoberta. Os prints incluíam falas como: “O quê?”, “Você está acordada?”, “Não estou dizendo que você precisa aceitar isso” e “Sinto muito”.

Nos comentários, mulheres apoiaram e também contaram: “Encontrei o site de casamento do meu então marido enquanto estava viajando a serviço”, disse uma usuária. Outra escreveu: “Você poderia ser a noiva. Isso seria muito pior”.