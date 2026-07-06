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'Quem Ama Cuida' inicia segunda fase; saiba o que esperar

A partir do capítulo desta segunda, Adriana dá início à sua busca de provar sua inocência

Estadão Conteúdo

O capítulo desta segunda, 6, marca uma virada na trama de Quem Ama Cuida. Agora, a novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto inicia sua segunda fase, com a protagonista, Adriana (Leticia Colin), deixando a prisão após 6 anos.

A partir do capítulo desta segunda, Adriana dá início à sua busca de provar sua inocência depois de ser condenada pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Veja abaixo, ponto a ponto, o que esperar da nova fase da trama.

O que acontece com Adriana na segunda fase de Quem Ama Cuida?

Depois de conquistar a liberdade condicional, Adriana decide provar sua inocência e descobrir quem armou para que ela fosse presa injustamente. A protagonista ainda vai reencontrar Pedro (Chay Suede), que agora está casado com Bruna (Nanda Marques).

Adriana fica abalada com o casamento, mas tenta se mostrar cordial. O reencontro será em uma casa de acolhimento para famílias desabrigadas e ficará marcado por conversas sobre feridas do passado.

O que acontece com Pilar na segunda fase de Quem Ama Cuida?

Adriana também vai se reencontrar com a vilã Pilar (Isabel Teixeira) e Ademir (Dan Stulbach). Com a herança de Arthur e rica, Pilar agora vai aparecer repaginada na novela. O encontro da protagonista com os dois vai acentuar ainda mais as rivalidades.

O que acontece com os outros personagens na segunda fase de Quem Ama Cuida?

Outros personagens marcantes da trama também têm reviravoltas. Agora, o médico Rafael (João Vitor Silva) consolida sua sociedade com César (Rainer Cadete) na clínica; Fernando (Pedro Alves) chega na casa de Pilar a convite de Diná (Rosi Campos); e Lyris (Pri Helena) e Nancy (Jeniffer Nascimento), também em liberdade, reencontram Adriana.

Quem entra na segunda fase de Quem Ama Cuida?

A nova fase ainda vai ter um reforço de atores de peso. Renato Góes, José Loreto, Maria Ribeiro, Rainer Cadete, MC Carol e Antonio Caramelo chegam para dar vida a personagens que terão papel decisivo nos próximos capítulos. Saiba mais sobre eles aqui.

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