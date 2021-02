'Que pressa é essa?', pergunta Marília Mendonça sobre os questionamentos de casamento

Marília Mendonça, de 25 anos, tem sido cobrada pelos fãs para subir o quanto antes ao altar. A cantora, que reatou recentemente o namoro com Murilo Huff, também de 25, contou em seu Twitter, nesta sexta-feira (19), que tem recebido perguntas sobre casamento.

"Rapaz, minha caixinha de perguntas só tem coisa sobre casamento! Que pressa é essa de casar eu, gente? Casamento, outro filho, não, gente. Vai arrumar serviço, aproveita e arruma pra mim também porque fralda tá caro e a lata do leite com o mini monstrinho aqui de casa dura pouco", disse ela, citando o filho do casal, Léo, de 1 ano e 2 meses.

