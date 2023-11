O Universo Cinematográfico Marvel (MCU), está com tudo e a aposta para 2024 é o longa de Quarteto Fantástico. Segundo especulações das revistas especializadas, o super-herói mais elástico, Reed Richards, o "Senhor Fantástico", poderá ser interpretado pelo ator Pedro Pascal. Ele estaria negociando o contrato e as gravações começariam em 2024.

Meses após o início das especulações sobre o possível elenco de Quarteto Fantástico, o rosto de Reed Richards, o ‘Senhor Fantástico’, está mais próximo de ser conhecido. Quem apostou em John Krasinski, que interpretou o Sr. Fantástico no filme de Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura, errou, o nome da vez é de Pedro Pascal. Segundo Deadline, portal norte-americano, Pascal estaria em negociação contratual, já que ele ainda tem filmagens da sequência de Gladiador e a nova temporada de The Last of Us.

O diretor Matt Shakman revelou ao Omelete que as gravações de Quarteto Fantástico começam em 2024.

Quarteto Fantástico: Pedro Pascal pode interpretar Reed Richards, o ‘Senhor Fantástico’ (Reprodução / Legião dos heróis)