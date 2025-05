Quanto tempo Virginia namorou Zé Felipe? Como eles se conheceram? Relembre

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, e o cantor Zé Felipe, 27, anunciaram o fim do relacionamento de cinco anos, quatro deles casados, em postagem nas redes sociais na noite de terça-feira, 27.

Como Virginia e Zé Felipe se conheceram?

Eles se conheceram pela internet durante a pandemia, em junho de 2020. Em uma participação no Altas Horas, Zé Felipe contou que um primo havia mostrado vídeos de Virginia no TikTok.

Interessado, ele entrou em contato pelas redes sociais. Eles começaram a conversar e, duas semanas mais tarde, o cantor viajou para o Paraná, onde a influenciadora morava, para conhecê-la pessoalmente.

Zé Felipe pediu Virginia em namoro?

No segundo dia após conhecer Virgínia pessoalmente, Zé Felipe pediu a influenciadora em namoro. Depois de duas semanas de compromisso, ela se mudou para Goiânia para morar com o cantor.

Quando Virginia e Zé Felipe fizeram a primeira tatuagem de casal?

Pouco mais de um mês após se conhecerem, com Virgínia morando em Goiânia, eles resolveram fazer tatuagens juntos. Eles marcaram nas mãos um trevo de quatro folhas, e também as inicias um do outro. Na época, participaram remotamente do Encontro, contando a história da relação relâmpago. "A gente é doido. Pode falar", disse Virgínia no programa.

Com quantos meses de namoro Virginia engravidou de Zé Felipe?

Virginia engravidou de Zé Felipe com 2 meses de namoro. Eles anunciaram a gravidez em outubro de 2020.

Quanto tempo Virginia namorou Zé Felipe?

O casal namorou por cerca de 9 meses antes do casamento.

Quando Virginia e Zé Felipe casaram?

Eles se casaram em uma cerimônia no civil, em março de 2021, com Virginia grávida da primeira filho da casal.

Quando nasceram os filhos de Virgínia e Zé Felipe?

A primogênita Maria Alice nasceu em 30 de maio de 2021, e completará 4 anos nesta sexta-feira.

Em março do ano seguinte, anunciaram a segunda gravidez: Maria Flor chegou em 22 de outubro de 2022, e tem 2 anos.

A gravidez do caçula José Leonardo foi revelada no início de 2024. O bebê nasceu em 8 de setembro, e está com 8 meses. Seu nome é uma homenagem ao avô, o cantor Leonardo, pai de Zé Felipe.