Público infantil contará com programação especial gratuita no domingo de Páscoa no Mangal das Garça

O feriado de Páscoa vai ganhar um toque ainda mais especial para quem estiver presente no Mangal das Garças neste domingo (09). O Parque Zoobotânico terá uma programação infantil gratuita, a partir das 9h30min. As crianças poderão participar de um momento de recreação com bolhas gigantes de sabão, durante a programação do projeto EcoArte, promovida pelo Clube da Animação.

O Mangal das Garças é conhecido na capital paraense como um dos melhores locais para passeios ao ar livro. No local, é possível entrar em contato com uma mostra da fauna e da flora amazônica e ainda apreciar a culinária regional. O complexo possui outros grandes atrativos que também garantem a diversão das crianças e do público.

Durante o passeio, os visitantes podem se deparar com muitos animais de vida livre como garças, iguanas e flamingos. Além de aves pernaltas, marrecas e quelônios convivem com vitórias régias nos lagos artificiais. O espaço também possui diversos espaços de visitação monitorada, como a Reserva José Márcio Ayres (borboletário), o Viveiro das Aningas, o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

O “Ecoarte” é um projeto desenvolvido pelo próprio espaço zoobotânico, que tem o intuito de fomentar a educação ambiental abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa na vida das crianças. Além das oficinas criativas e atividades relacionadas às diferentes manifestações artísticas, o projeto também terá momentos de interação com a flora e fauna do Mangal.

Agende-se

Programação especial de páscoa – Mangal das Garças

Projeto Ecoarte (recreação com bolhas gigantes de sabão)

Data: 09/04

Hora: 9h30min

Local: Mangal das Garças, R. Carneiro da Rocha, s/n - Cidade Velha, Belém – PA

Entrada gratuita