Publicitário viraliza ao comemorar aniversário de 33 anos tomando cerveja em 33 bares diferentes

Jaum Martins, um publicitário de São Carlos, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais ao celebrar seu aniversário de 33 anos de uma maneira inusitada: visitando 33 bares diferentes e brindando a vida com uma cerveja em cada um deles. O feito foi registrado em um vídeo compartilhado no TikTok, conquistando mais de 1 milhão de visualizações e se tornando viral.

VEJA MAIS

No registro, Jaum é visto aproveitando a companhia de amigos enquanto degusta uma "gelada" em cada estabelecimento visitado. Cada parada foi devidamente documentada por meio de fotos e vídeos, proporcionando uma visão única da jornada do publicitário por diversos locais de sua cidade. Assista ao vídeo:

A inspiração para a maratona peculiar veio de um filme, conforme Jaum explicou ao Metrópoles: "Há um bom tempo atrás eu assisti a um filme em que os protagonistas faziam algo parecido. Era uma maratona e sempre tive vontade." O filme em questão, "Heróis de Ressaca", serviu como inspiração para transformar o desejo em realidade, e Jaum e seus amigos decidiram embarcar na aventura.

"Aqui na minha cidade, uma galera começou a fazer e entramos na onda", acrescentou Jaum, destacando como a ideia ganhou popularidade entre seus conhecidos.