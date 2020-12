VÍDEO: Casal surta após não conseguir comprar cerveja em supermercado

O vídeo de um casal que surtou em um supermercado no Pará viralizou nas redes sociais na última semana. No registro, publicado em um perfil no Facebook no último dia 6 de dezembro, um homem e uma mulher surgem alterados por não conseguirem comprar cervejas no local. Em determinado momento, o homem grita com funcionários e bate palmas, visivelmente chateado por não conseguir adquirir a bebida alcóolica.

Um segurança do estabelecimento - uma unidade do supermercado Líder - acompanha o casal, mas não esboça qualquer reação. Um outro funcionário chega a aparecer nas imagens, mas sai em seguida.

Irritada com a situação, uma cliente então, se mete na confusão e pede que os dois respeitem quem está trabalhando. A partir daí, a ira da mulher parece aumentar e ela começar a tecer diversos xingamentos à pessoa que tentou intervir na situação. O homem, então, precisa conter a companheira.

De acordo com o relato publicado no Facebook, após as imagens gravadas, a mulher também xinga outros clientes e os chama de "favelados", mas o caso não foi registrado em vídeo.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria do supermercado Líder e aguarda posicionamento.